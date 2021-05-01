Евгений Заболотный: присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" говорит о многом

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С присвоением Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" поздравил участников очередного заседания гордумы Евгений Заболотный 25 мая. Председатель городской думы напомнил, что соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что депутаты гордумы проделали большую работу вместе с ветеранскими организациями, коллективами предприятий, специалистами администрации города по сбору исторических фактов о трудовом вкладе тюменцев в Великую Победу.

"То, что Тюмень достойна этого высокого звания, говорит о многом, - считает Евгений Заболотный. – О том трудовом подвиге и вкладе в дело Победы тюменцев и всех тех, кто приехал сюда вместе с двадцатью восемью эвакуированными предприятиями. Это очень радостное событие для всех тюменцев".

В связи с присвоением областной столице почетного звания в городе установят стелу "Город трудовой доблести". В ближайшее время должны начаться общественные обсуждения для определения места. Высказать мнение смогут все желающие.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, на лучший макет стелы "Город трудовой доблести" будет объявлен конкурс. По его словам, место установки стелы будет вынесено на всеобщее обсуждение на портале "Я решаю".

Напомним, что почетного звания "Город трудовой доблести" помимо Тюмени были удостоены еще 11 городов. В их числе Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Чебоксары.

Николай Ступников