  • 25 мая 202125.05.2021вторник
  • USD73,5266
    EUR89,6877
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Евгений Заболотный: присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" говорит о многом

Политика, 14:58 25 мая 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

С присвоением Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" поздравил участников очередного заседания гордумы Евгений Заболотный 25 мая. Председатель городской думы напомнил, что соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что депутаты гордумы проделали большую работу вместе с ветеранскими организациями, коллективами предприятий, специалистами администрации города по сбору исторических фактов о трудовом вкладе тюменцев в Великую Победу.

"То, что Тюмень достойна этого высокого звания, говорит о многом, - считает Евгений Заболотный. – О том трудовом подвиге и вкладе в дело Победы тюменцев и всех тех, кто приехал сюда вместе с двадцатью восемью эвакуированными предприятиями. Это очень радостное событие для всех тюменцев".

В связи с присвоением областной столице почетного звания в городе установят стелу "Город трудовой доблести". В ближайшее время должны начаться общественные обсуждения для определения места. Высказать мнение смогут все желающие.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, на лучший макет стелы "Город трудовой доблести" будет объявлен конкурс. По его словам, место установки стелы будет вынесено на всеобщее обсуждение на портале "Я решаю".

Напомним, что почетного звания "Город трудовой доблести" помимо Тюмени были удостоены еще 11 городов. В их числе Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Чебоксары.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , депутаты , Евгений Заболотный , звание Город трудовой доблести , Руслан Кухарук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 25.05.2021Евгений Заболотный: присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" говорит о многом
11:23 25.05.2021Тюменская область вошла в десятку регионов России с наименьшим давлением на бизнес
10:42 25.05.2021Глава Тюмени Руслан Кухарук занял третье место в "Национальном рейтинге" мэров
09:34 25.05.202114 вопросов рассмотрят депутаты Тюменской гордумы на заседании в мае