В Тюмени выберут место для стелы "Город трудовой доблести"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стела "Город трудовой доблести" будет установлена в Тюмени. Она связана с присвоением областному центру одноименного почетного звания.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, в ближайшее время должны начаться общественные обсуждения для определения достойного места для памятной стелы. Высказать свое мнение смогут все желающие.

"В соответствии с федеральным законом "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" в Тюмени должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу почетного звания", - пояснил он.

Геннадий Иванов предложил жителям Тюмени принять самое активное участие в обсуждении. Так, одним из мест расположения будущей стелы, по его мнению, может стать площадь 400-летия Тюмени. Возможно, горожане предложат и другие варианты.

Также в Тюмени проведут конкурс на лучший макет стелы "Город трудовой доблести". Победителя выберут путем голосования на портале "Я решаю!".

Любовь Голышева