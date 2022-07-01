В Тюмени на месте будущей стелы "Город трудовой доблести" вскоре смонтируют гранитные плиты

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Работы по строительству стелы "Город трудовой доблести" в сквере Машарова находятся в активной фазе. По разработанной проектно-сметной документации сделаны фундаменты под стелу и пилоны. Установлены под них металлоконструкции.

Об этом рассказал глава Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Ведётся благоустройство территории: укладка плитки, устройство газонов и так далее. В ближайшее время начнётся монтаж гранитных облицовочных плит, электромонтажные работы. На заводе изготавливают бронзовые барельефы для стелы и пилонов, амфитеатр", - говорит он.

Стелу "Город трудовой доблести" планируют возвести до октября 2022 года. Все работы на объекте выполняет подрядчик ООО "Сибинтел холдинг".

Добавим, что на пилонах стелы "Город трудовой доблести" отразят трудовые подвиги железнодорожников, работников завода "Механик", врачей.

Анжела Лебедева