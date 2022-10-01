Тюменские ветераны запечатали послание для закладки в основание стелы "Город трудовой доблести"

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

"Капсулу времени" для закладки в основание стелы "Город трудовой доблести" запечатали тюменские ветераны утром 31 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

В написании текста обращения к потомкам помимо ветеранов активное участие приняли историки, краеведы, журналисты, школьные объединения, представители общественности.

"Их мысли легли в основу текста, вариант которого был одобрен на заседании рабочей группы. Ее участники обсуждали художественное решение и концепцию оформления знакового для города места – стелы "Город трудовой доблести", — сказал глава Тюмени.

Отметим, торжественная церемония, посвященная открытию стелы, начнется в 12 часов. Это памятный знак в честь трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"31 октября для открытия стелы было выбрано неслучайно – в этот день в 1941 году были объединены Тюменская судоверфь и эвакуированные предприятия Народного комиссариата судостроительной промышленности (объединению присвоено наименование "Тюменский завод № 639 НКСП"). Несмотря на чрезвычайные трудности, нехватку рабочей силы и электроэнергии, в Тюмени началось строительство торпедных катеров!", — написал Руслан Кухарук.