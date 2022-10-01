  • 31 октября 202231.10.2022понедельник
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские ветераны запечатали послание для закладки в основание стелы "Город трудовой доблести"

Общество, 10:58 31 октября 2022

из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

"Капсулу времени" для закладки в основание стелы "Город трудовой доблести" запечатали тюменские ветераны утром 31 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

В написании текста обращения к потомкам помимо ветеранов активное участие приняли историки, краеведы, журналисты, школьные объединения, представители общественности.

"Их мысли легли в основу текста, вариант которого был одобрен на заседании рабочей группы. Ее участники обсуждали художественное решение и концепцию оформления знакового для города места – стелы "Город трудовой доблести", — сказал глава Тюмени.

﻿

Отметим, торжественная церемония, посвященная открытию стелы, начнется в 12 часов. Это памятный знак в честь трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"31 октября для открытия стелы было выбрано неслучайно – в этот день в 1941 году были объединены Тюменская судоверфь и эвакуированные предприятия Народного комиссариата судостроительной промышленности (объединению присвоено наименование "Тюменский завод № 639 НКСП"). Несмотря на чрезвычайные трудности, нехватку рабочей силы и электроэнергии, в Тюмени началось строительство торпедных катеров!", — написал Руслан Кухарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , звание Город трудовой доблести , Руслан Кухарук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 31.10.2022Студенты из Краснодона пройдут обучение в медиашколе Тюменской области
12:26 31.10.2022Тюменская мастерица создает шедевры из лоскутков
11:53 31.10.2022Тюменцам напомнили, как избежать травм при гололеде
11:31 31.10.2022В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 декабря