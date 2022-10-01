Фермеры маркетплейса РСХБ "Свое Родное" заявят о себе в тюменском ресторане #СибирьСибирь

"Вкусная пятница" Россельхозбанка и с маркетплейса "Свое родное" состоится в новом формате в Тюмени 4 ноября с 12 до до 16 часов. Впервые в мероприятии примут участие не только фермеры, но и ресторан Дениса Иванова #СибирьСибирь.

Продукцию представит ялуторовская сыроварня "Сырный профи" с производством сыров по традиционным рецептам с адаптацией под молоко уральских коров и коз.

Сотрудничество маркетплейса "Свое Родное" с местными фермерами и ресторанами позволяет быстро и удобно покупать качественные, натуральные продукты для всей семьи.

"Маркетплейс "Свое Родное" поддерживает традицию личных встреч и живого общения. А фермерские продукты помогут объединить всех за одним столом", – отметил директор тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Помимо Тюмени акция также пройдет в Новосибирске и Москве: всего участие примут 12 ресторанов сети Дениса Иванова и 9 фермерских хозяйств.

Местные фермеры представят натуральную качественную продукцию для дегустации и покупки. Свежая рыба, натуральные колбаса и ветчина, изысканные сыры, качественные полуфабрикаты, экологичная молочная продукция и многое другое — все это гости смогут купить на мероприятии или заказать отдельно доставку на дом.

Совместно с ресторанами маркетплейс "Свое Родное" тщательно подошел к выбору лучших фермеров в регионах Москвы, Тюмени и Новосибирска.

У участников есть возможность заранее оформить свой заказ и забрать продукцию фермера по выгодной цене. Для этого не придется ехать на ферму или оплачивать доставку — достаточно будет прийти в ресторан. С помощью приложения Россельхозбанка "Свое Родное" жители смогут собрать свою фермерскую корзину с бесплатной доставкой до одного из ресторанов-участников "Вкусной пятницы".

Организаторы также договорились о специальных условиях для покупателей на первый заказ. Подробности по каждому фермеру-участнику можно найти на сайте "Свое Родное".