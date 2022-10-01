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В Тюменском кардиоцентре откроется научно-медицинский центр "Аритмология"

Общество, 17:25 25 октября 2022

t-l.ru

Высокотехнологичную помощь пациентам с нарушениями сердечного ритма окажут в научно-медицинском центре "Аритмология" в Тюмени. Он откроется 26 октября на базе Тюменского кардиологического научного центра (ул. Мельникайте, 111), сообщает пресс-служба медучреждения.

Концепция нового подразделения заключается в полном цикле сопровождения пациентов с аритмиями: от профилактики и диагностики до лечения, в том числе высокотехнологичного. А для динамического наблюдения врачи используют цифровые платформы.

"Создание такого центра в Тюмени было лишь вопросом времени и это огромный шаг вперед для регионального здравоохранения. Сегодня в руках наших аритмологов высококлассное оборудование, эффективные способы лечения, результаты собственных научных исследований, возможности сформировать новое поколение молодых врачей", - уточняется в сообщении.

Инфраструктура "Аритмологии" включает потенциал кабинетов амбулаторной помощи консультативного отделения кардиоцентра, два стационарных отделения, отделение хирургической аритмологии. Директором центра назначена заведующая научным отделением нарушений ритма сердца и научным отделом инструментальных методов исследования, профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории Татьяна Гизатулина.

На помощь в новом научно-медицинском центре смогут рассчитывать жители Тюменской области, других регионов России и иностранцы. Центр будет способствовать созданию регионального профессионального общества аритмологов для формирования единых подходов к лечению нарушений ритмов сердца.

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# здравоохранение , кардиоцентр

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