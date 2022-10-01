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Тюменский психолог расскажет, как справиться с детской зависимостью от соцсетей

Общество, 10:36 26 октября 2022

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Прямой эфир "Девиантное поведение у подростков" пройдет в Тюмени 26 октября. Он начнется в 19 часов 30 минут в группе онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области", сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Ведущий психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова расскажет, как бороться с асоциальным поведением и излишней агрессией, объяснит, что предпринять и как помочь ребенку в случае зависимости от компьютерных игр или социальных сетей. Также она расскажет родителям об отклоняющемся от нормы поведении, причинах и последствиях компьютерной зависимости, а также о необходимых действиях при агрессии со стороны подростка.

Также эксперт пояснит, как помочь подростку справиться с агрессией и как он может контролировать свое эмоциональное состояние. Специалист раскроет вероятные причины возникновения девиантного поведения и поделится способами его профилактики. В комментариях к трансляции зрители смогут задать интересующие вопросы. Запись эфира будет сохранена в сообществе.

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