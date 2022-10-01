Автоинспекторы предупреждают водителей об ухудшении погоды в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В связи с ухудшением погоды наряд ДПС несет службу на 81-м км автодороги Ишим - Казанское, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Дорожные условия из-за ненастной погоды осложнились в ряде районов региона. В Уватском районе снег идет на участке с 437 по 445 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.

Автоинспекторы предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и быть внимательными.