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Автоинспекторы предупреждают водителей об ухудшении погоды в Тюменской области

Общество, 16:05 26 октября 2022

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В связи с ухудшением погоды наряд ДПС несет службу на 81-м км автодороги Ишим - Казанское, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Дорожные условия из-за ненастной погоды осложнились в ряде районов региона. В Уватском районе снег идет на участке с 437 по 445 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск.

Автоинспекторы предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и быть внимательными.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , непогода , снегопад

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