В Тюмени осудили трех мошенников за хищение у банка 19,5 миллионов рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года колонии общего режима назначил Ленинский районный суд Тюмени 41-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что подсудимый и двое его подельников похитили у банка заемные средства почти на 19,5 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, ранее подельники подсудимого были осуждены и получили 2 года и 5 лет лишения свободы. Третий участник преступной группы скрылся и до января был в розыске.

Суд установил, что злоумышленники предоставили в дополнительные офисы банка заведомо ложные сведения о трудоустройстве заемщиков и их положительной платежеспособности. Так они похитили заемные средства в размере 19 млн 424 тыс. рублей.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск банка и взыскал с осужденных 18 млн 995 тыс. 154 рубля.