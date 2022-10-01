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Телемост со студентами ТГИК провели тюменские молодогвардейцы из Краснодона

Общество, 18:17 26 октября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Волонтеры "Молодой Гвардии", которые находятся в Краснодоне провели телемост для студентов Тюменского института культуры. Активисты рассказали о том, как идет восстановление мирной жизни в городе и о помощи в больницах, школах, центре молодежной инициативы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В ходе онлайн встречи мы рассказали об обстановке в городе Краснодон, и про доступную для посещения молодежи инфраструктуру. Студенты задавали вопросы про наши впечатления о поездке и про то, какой курс необходимо пройти, чтобы стать волонтером на территории ЛДНР", - сообщил представитель "Молодой Гвардии" Даниил Архиреев.

В молодежном движении отметили, что студенты, которые желают стать волонтерами на освобожденных территориях, должны пройти собеседование и психологическое тестирование. Более подробно здесь.

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# волонтеры , Краснодон , Молодая гвардия

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