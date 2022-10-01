Для нового модульного ФАПа в Ишимском районе закупили оборудование на 15 миллионов рублей

| Фото: областная больницы № 4 (Ишим) | Фото: областная больницы № 4 (Ишим)

15 млн рублей направлено на приобретение нового современного оборудования и мебели для модульный ФАПа в с. Ершово Ишимского района. Строительство и благоустройство территории по программе модернизации первичного звена здравоохранения обошлось в 19 млн рублей. Об этом рассказал главный врач Областной больницы №4 (Ишим) Вячеслав Афанасьев.

В новом структурном подразделении медучреждения в с. Ершово будут оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

ФАП собиран из блок-модулей, имеющих надежный металлический каркас и стены из сэндвич-панелей с готовой отделкой. Это будет седьмой новый модульный ФАП в Ишимском районе.

Наружные коммуникации уже подведены к зданию ФАПа, идут работы по благоустройству. Подъездные пути, тротуары, отмостка сделаны. Осталось установить ограждение и подключить освещение прилегающей территории.