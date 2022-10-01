Депутаты поддержали увеличение бюджета Тюмени на 800 миллионов рублей

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более чем на 850 млн рублей увеличена доходная часть бюджета Тюмени. Такое решение приняли депутаты Тюменской городской думы в ходе заседания 27 октября. Значительную часть этих средств, более 190 млн рублей, направят на переселение граждан из аварийного жилья.

Как отметил председатель гордумы Евгений Заболотный, прирост доходной части бюджета стал возможен благодаря увеличению суммы по уплате налога на доходы физических лиц, а также поступлениям от предпринимательской деятельности.

"Все это говорит о том, что бизнес в нашем городе работает, а также растут доходы граждан, увеличиваются зарплаты, - отметил он. – Расходы бюджета, это в основном, уже существующие контракты, строительство, а также идущее с опережением графика благоустройство улицы Дзержинского".

Так, на работы по ул. Дзержинского из бюджета направлено более 260 млн рублей, более 99 млн - на реконструкцию сетей в границах улиц Дзержинского, Республики, Челюскинцев и Осипенко, более 95 млн – на капремонт теплосетей во дворах многоквартирных домов, 149 млн – на увеличение расходов по строительству дорожной развязки Мельникайте-Дружбы.

Евгений Заболотный подчеркнул, что корректировка бюджета обоснована дополнительными доходами, полученными городом: "Утверждая доходную часть, мы также убеждены и в том, что до конца года бюджет будет выполнен и в своей расходной части. Постарались и строители – многие объекты идут с опережением сроков".

Добавим, что публичные слушания по городскому бюджету на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов запланированы на 10 ноября. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Николай Ступников