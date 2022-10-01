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Водители, не пропустившие пешеходов на зебре на Щербакова и Перекопской в Тюмени, получат "письма счастья"

Общество, 17:30 27 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской област | Фото: Госавтоинспекция Тюменской област

Две новые камеры, фиксирующие нарушения водителей при проезде пешеходных переходов, установили в Тюмени. Пока они работают в тестовом режиме.

Аппаратуру подключили на нерегулируемых пешеходных переходах на ул. Щербакова, 207 и Перекопской, 37. Первая уже зафиксировала 30 нарушений ПДД на зебре. Им придут "письма счастья" со штрафами. До конца этого года в областном центре установят еще одну камеру - на ул. Щербакова, 84.

Госавтоинспекция Тюменской област | Фото: Госавтоинспекция Тюменской област

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в 2022 году в регионе произошло 394 наезда на пешеходов, погиб 21 человек, 390 ранены. На нерегулируемых пешеходных переходах сбили 102 человек, один из них погиб, 101 травмирован.

Госавтоинспекция Тюменской област | Фото: Госавтоинспекция Тюменской област

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# водители , ГИБДД Тюменской области , камеры видеонаблюдения

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