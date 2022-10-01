  • 28 октября 202228.10.2022пятница
  • USD61,3589
    EUR61,5718
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В селе под Тюменью при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Происшествия, 10:26 28 октября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 74-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара в частном доме по ул. Бузолина в с. Яр Тюменского района вечером 27 октября

Одна из версий возникновения пожара - непотушенная сигарета, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Проводится доследственная проверка. Эксперты установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 28.10.2022Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП в Ялуторовском районе
12:27 28.10.2022В Тюмени проверят данные о массовом отравлении учеников в одной из школ города
11:32 28.10.2022Три человека погибли на пожарах в Тюменской области за сутки
10:37 28.10.2022Жительница Тюмени дважды попалась на уловки мошенников и потеряла около 300 тысяч