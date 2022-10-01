В селе под Тюменью при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 74-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара в частном доме по ул. Бузолина в с. Яр Тюменского района вечером 27 октября

Одна из версий возникновения пожара - непотушенная сигарета, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Проводится доследственная проверка. Эксперты установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.