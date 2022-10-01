Три человека погибли на пожарах в Тюменской области за сутки

| Фото: ГУ МЧС России Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области (архив)

Три человека погибли на пожарах в частных жилых домах в Тюменской области в ночь на 28 октября, сообщает региональное управление МЧС России.

В 2 часа 5 минут поступило сообщение о возгорании в одноэтажном доме в с. Пахомова Ишимского района. Огонь перекинулся на гараж и хозпостройки. В результате пожара погиб человек.

Ранее стало известно, что при пожаре в жилом доме в с. Яр Тюменского района погиб пожилой мужчина.

В 6 часов 35 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Луговой в с. Исетское. Во время тушения обнаружено тело погибшего.

Главное управление МЧС России по Тюменской области обращается к жителям в связи с участившимися случаями гибели людей на пожарах с просьбой соблюдать требования безопасности. С началом отопительного сезона следить за исправностью печей и электрообогревательных приборов. Не оставлять детей без присмотра взрослых, быть внимательными при обращении с огнем.