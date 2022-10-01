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Имитацию патрульного автомобиля ДПС установили на трассе Тюмень - Омск

Общество, 13:01 28 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Шериф-балку" установили на 24 км федеральной трассы Тюмень - Омск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Этот прибор служит имитацией проблесковых маячков патрульного автомобиля ДПС. Он будет стимулировать водителей соблюдать дорожную дисциплину и скоростной режим.

Решение о его установке приняли управление ГИБДД и ФКУ "Уралуправтодор" на рабочей встрече в связи с ростом аварийности на данном участке дороги.

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