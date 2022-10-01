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Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП в Ялуторовском районе

Происшествия, 12:41 28 октября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Четыре человека, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в массовом ДТП на 57-м км трассы Тюмень - Омск, в Ялуторовского районе. Как сообщает региональное управление ГИБДД, здесь столкнулись три автомобиля.

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Предварительно, неустановленная машина выехала на встречную полосу, создав помехи автомобилю Skoda, ее водитель, уходя от удара, въехал в бордюр, затем транспорт выбросило на встречку, где произошло столкновение с Kia и Nissan.

Ранены водитель, пассажирка и 12-летний ребёнок из Skoda , в Kia пострадала одна женщина.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, в том числе начальник отдела ГИБДД "Ялуторовский" Альберт Исхаков. Движение в месте аварии ограничено, организован объезд через ремонтируемый участок трассы, его протяженность около полутора километров.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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