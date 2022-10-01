Шесть автомобилей Лада Ларгус поступило в Ярковскую больницу №24 Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть автомобилей Лада Ларгус появилось в Ярковскую больницу №24 Тюменской области в августе 2022 года. Машины поступают в больницы региона в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения области.

"Раньше у нас был старенький УАЗик, но далеко и быстро на нем, к сожалению, уехать было невозможно. Фельдшеры тратили много времени, особенно, если речь шла об оказании медицинской помощи в других деревнях. Сейчас ситуация изменилась: пациентам тепло и комфортно, а медицинская помощь – доступна и своевременна", - рассказала заведующая ФАПом Инга Булашева.

Один из автомобилей уже три месяца обслуживает ФАПы сел Новоселово, Иевлево, Караульнояр и деревень Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты. С помощью авто специалистов выездных бригад доставляют в населенные пункты для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, собирают со всех ФАПов анализы, чтобы привезти их в районный центр, сопровождают фельдшеров в отдаленные территории, доставляют льготные лекарственные препараты из аптеки, привозят пациентов в больницу.