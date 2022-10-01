  • 29 октября 202229.10.2022суббота
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Шесть автомобилей Лада Ларгус поступило в Ярковскую больницу №24 Тюменской области

Общество, 09:39 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть автомобилей Лада Ларгус появилось в Ярковскую больницу №24 Тюменской области в августе 2022 года. Машины поступают в больницы региона в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения области.

"Раньше у нас был старенький УАЗик, но далеко и быстро на нем, к сожалению, уехать было невозможно. Фельдшеры тратили много времени, особенно, если речь шла об оказании медицинской помощи в других деревнях. Сейчас ситуация изменилась: пациентам тепло и комфортно, а медицинская помощь – доступна и своевременна", - рассказала заведующая ФАПом Инга Булашева.

Один из автомобилей уже три месяца обслуживает ФАПы сел Новоселово, Иевлево, Караульнояр и деревень Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты. С помощью авто специалистов выездных бригад доставляют в населенные пункты для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, собирают со всех ФАПов анализы, чтобы привезти их в районный центр, сопровождают фельдшеров в отдаленные территории, доставляют льготные лекарственные препараты из аптеки, привозят пациентов в больницу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , ФАПы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:51 29.10.2022Тюменцы могут оплатить имущественные налоги без начисления пени до 1 декабря 2022 года
11:01 29.10.2022Тобольских школьников приглашают на "Научные смены"
10:36 29.10.2022Марафон по soft skills проведут для школьников и студентов Тобольска
09:39 29.10.2022Шесть автомобилей Лада Ларгус поступило в Ярковскую больницу №24 Тюменской области