В "Правду или действие" сыграют тюменские студенты на областном посвящении в первокурсники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областное посвящение в первокурсники пройдет в концертном зале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени 30 октября. Участники смогут сыграть в игру "Правда или действие" и проявить свои творческие способности, сообщает "Moi-portal.ru".

"Мы решили подготовить будущих участников "Премьеры" и выбрали игру, в которой необходимо на месте импровизировать. Конечно, все задания связаны с творчеством. Так мы хотим показать, что не стоит бояться проявлять себя и в каждом из нас есть скрытый талант, который можно развивать", — рассказала руководитель творческой лаборатории Анастасия Егорова.

Организаторы предлагают первокурсникам поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Любой желающий раскрутит лототрон и вытянет карточку с вопросом или действием. После этого студент должен правдиво ответить либо выполнить указанное задание. Каждый получит в качестве приза стикеры.

Также молодые тюменцы смогут узнать больше информации о выездной лаборатории "Премьера". Подать заявку можно до 19 ноября. Участвовать могут студенты университетов и колледжей от 16 до 27 лет.