  • 29 октября 202229.10.2022суббота
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В "Правду или действие" сыграют тюменские студенты на областном посвящении в первокурсники

Общество, 18:37 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областное посвящение в первокурсники пройдет в концертном зале "Золотые ворота Сибири" в Тюмени 30 октября. Участники смогут сыграть в игру "Правда или действие" и проявить свои творческие способности, сообщает "Moi-portal.ru".

"Мы решили подготовить будущих участников "Премьеры" и выбрали игру, в которой необходимо на месте импровизировать. Конечно, все задания связаны с творчеством. Так мы хотим показать, что не стоит бояться проявлять себя и в каждом из нас есть скрытый талант, который можно развивать", — рассказала руководитель творческой лаборатории Анастасия Егорова.

Организаторы предлагают первокурсникам поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Любой желающий раскрутит лототрон и вытянет карточку с вопросом или действием. После этого студент должен правдиво ответить либо выполнить указанное задание. Каждый получит в качестве приза стикеры.

Также молодые тюменцы смогут узнать больше информации о выездной лаборатории "Премьера". Подать заявку можно до 19 ноября. Участвовать могут студенты университетов и колледжей от 16 до 27 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# первокурсники , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 29.10.2022Мастер-классы и выставки готовят тюменские ремесленники к новогодним праздникам
19:43 29.10.2022Выставка, посвященная деятельности последней русской императрицы, открылась в Тобольске
19:31 29.10.2022О риске развития инсульта после коронавируса рассказали тюменские медики
18:37 29.10.2022В "Правду или действие" сыграют тюменские студенты на областном посвящении в первокурсники