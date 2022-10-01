У ишимцев появилась возможность оплачивать проезд банковскими картами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте появилась в Ишиме. Терминалы во всех городских автобусах и маршрутных такси установил Сбербанк.

"Технологии Сбера помогают в создании комфортной городской среды. Безналичные платежи в транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажиров - теперь им не нужно носить с собой наличные и считать их при оплате проезда. В планах тиражировать этот опыт и в других городах на юге Тюменской области", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Теперь пассажирам достаточно на несколько секунд приложить к терминалу карту или мобильное устройство, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты. Проведение операции займет не более 2 секунд. К оплате принимаются карты любых банков.