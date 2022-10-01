В Нижней Тавде водитель ВАЗа не остановился по сигналу полиции и разбил три машины
Уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков заведут в отношении 36-летнего водителя ВАЗ-2112. Мужчина не остановился на просьбу автоинспекторов, когда создавал угрозу безопасности для других участников движения на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Водитель, въехав в Нижнюю Тавду, на парковке разбил три машины. Он успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить проверку на употребление наркотиков в больнице. Мужчина уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.