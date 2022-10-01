  • 29 октября 202229.10.2022суббота
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Нижней Тавде водитель ВАЗа не остановился по сигналу полиции и разбил три машины

Происшествия, 10:09 29 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков заведут в отношении 36-летнего водителя ВАЗ-2112. Мужчина не остановился на просьбу автоинспекторов, когда создавал угрозу безопасности для других участников движения на автодороге Тюмень - Нижняя Тавда, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Водитель, въехав в Нижнюю Тавду, на парковке разбил три машины. Он успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить проверку на употребление наркотиков в больнице. Мужчина уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:09 29.10.2022В Нижней Тавде водитель ВАЗа не остановился по сигналу полиции и разбил три машины
17:04 28.10.2022Несовершеннолетняя девушка разбилась, упав с высоты на улице Эрвье в Тюмени
15:03 28.10.2022В Тюменской области сотрудники ДПС задержали браконьера с тушей косули
14:07 28.10.2022Тюменку осудили условно за взятку за получение водительских прав