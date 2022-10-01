Более тысячи любителей косплея, фильмов и игр собрал гик-фестиваль в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более тысячи человек собрал гик-фестиваль Kitsune-con, который открылся в Выставочном зале в Тюмени 30 октября.

Также он объединил еще более 400 участников, подготовивших сценические номера. Приехали гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска. Как рассказала главный организатор Софья, все площадки фестиваля зрелищные. Желающие могут поиграть в настольные игры от Hobby Games – от простых до сложных, в основном для взрослой аудитории. Неподалеку посетители пробуют себя в стрельбе из лука на площадке от областной Федерации лучного дома. Перекусить участникам события предлагают в кафе корейской кухни – здесь можно попробовать рыбный блинчик на палочке в соусе, рамëны и многое другое.

Заметна площадка "Ведьмачья ярмарка": на Kitsune-con она занимает четверть пространства. "Раз в Тюмени такой большой косплей-фестиваль, посчитала своим долгом сделать хороший стенд. У нас будут играть музыканты, выступать танцоры, пройдет турнир по гвинту. Работают четыре различных шатра с ярмаркой. Гости могут сделать снимок на фоне огромной фотозоны размерами с три баннера. В шатре гадалки можно узнать свою судьбу", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор данной площадки Александра Аксенова.

Большой интерес у гостей вызвали "Ведьмачьи эликсиры": в напитки добавляют различные травы. На "Охотничьем привале" горожане могут купить атрибуты, чтобы примерить на себя роль какого-нибудь персонажа. На ристалище желающие могут стать рыцарями и посостязаться с другими участниками.

Чуть подальше находится стенд "Звездные войны. Логово охотника за головами". Его создавала команда из 15-20 человек из клуба артистического фехтования в стиле "Звездных войн' от школы артистического фехтования "ХИЛТ". Здесь горожане могут увидеть оружие. Как подчеркивает организатор стенда по "Звездным войнам" Таисия Пискайкина, оно хоть и не настоящее, но выглядит красиво. Здесь же можно увидеть сидящим в шлеме малыша Грогу – персонажа телесериала "Мандалорец". Представители стенда проводят мастер-классы по фехтованию и квесты с сувенирами. По ее словам, фестиваля такого масштаба в Тюмени еще не было.

На фестиваль пришло много людей в костюмах любимых персонажей. На создание наряда уходит несколько месяцев. Так, Ярослав работал над костюмом мужчины из отряда наемников из игры "Ведьмак" три месяца, шил одежду самостоятельно для ролевой игры.

Некоторые заказывали костюмы из интернет-магазинов и дополняли их атрибутами, созданными своими руками. Участница гик-фестиваля Валерия делала шляпу для образа персонажа игры Genshin Impact в последний день вместе с подругой. "Я уже год интересуюсь этим, поиграть в игру меня позвала подруга, меня очень увлекло это. Иногда хочется вжиться в роль любимого персонажа. Такие фестивали проводятся нечасто, классно на него сходить", – поделилась она.

Событие продлится до 19 часов 30 минут. Вход платный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова