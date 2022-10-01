81-летний мужчина погиб на рулем Chevrolet в Упоровском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли, 17 - ранены в 11 дорожно траснпортных происшествиях в Тюменской области за выходные, 29-30 октября. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 68-м км автодороги Армизонское - Упорово автомобиль Chevrolet опрокинулся в кювет. За рулем находился 81-летний житель с. Киселево Упоровского района. Пенсионер погиб.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

64-летнего пешехода сбил автомобиль "Hyundai Santa Fe на 110-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск.Предварительно, мужчина переходил федеральную трассу вне перехода. 41-летний водитель проживает в ЯНАО, в этом году 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах. Обстоятельства ДТП выясняются.