Тюменский машиностроительный завод экспортирует диски сцепления в 10 стран

| Фото: Тюменский машиностроительный завод | Фото: Тюменский машиностроительный завод

С введением санкций у Тюменского машиностроительного завода появились новые возможности. Продукцию экспортируют в 10 стран мира: Ирак, Египет, Кубу, Эстонию, Армению, Киргизию, Казахстан, Беларусь и другие. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник отдела экспорта Михаил Шабалин.

"Векторы развития и потенциал у завода вырос. Надеемся, что дальше будет только лучше", - сказал он.

Более 100 тыс. изделий - дисков сцепления, корзин на все виды грузовой, автобусной, сельскохозяйственной и спецтехники как отечественного, так и импортного производства производит Тюменский машиностроительный завод ежегодно. В планах увеличить производство до 10 тыс. единиц комплектующих для зарубежных мотоциклов.

Основным видом деятельности компании является производство дисков сцепления и корзин для отечественных автомобилей: МАЗ, КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ, ГАЗ, УАЗ, Волга, ЗиЛ, ПАЗ, КАвЗ и тракторов, и автомобилей импортного производства: Volvo, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, Shacman (Shaanxi), FAW, Howo.

"Наши клиенты - это оптовые компании и торгующие фирмы с широкой филиальной сетью. Основные партнеры - из Набережных Челнов, Нижнего-Новгорода и Москвы", - добавил Михаил Шабалин.

По его словам уникальности в продукции нет, с 2014 года в России появилось несколько заводов по производству дисков сцепления, и Китай стал производить такие же запчасти хорошего качества для премиум сегмента, в том числе для конкурентов из Германии.

"Себестоимость у нас по сравнению с Китаем выше, потому что для производства продукции мы используем только высококачественное отечественное сырье. Оборудование на заводе смешанного цикла. Есть еще советские станки, которые успешно функционируют до сих пор, но появляется и новое оборудование для выполнения производственных задач", - отметил начальник отдела экспорта.

Продукция Тюменского машиностроительного завода отвечает всем установленным государственным стандартам и требованиям, что подтверждается соответствующими сертификатами. В планах у руководства сохранить и усилить позиции на российском рынке автозапчастей. Выгодно и на высоком уровне выполнять требования потребителей. Обеспечить устойчивое развитие предприятия за счет непрерывного улучшения качества производимой продукции, постоянного совершенствования системы управления.

В 2022 году Тюменский машиностроительный завод второй раз принимал участие в конкурсе "Тюменская марка".

"В 2021 году мы стали победителями. Это патриотическое и партнерское мероприятие, на котором мы знакомимся с нашими клиентами, поставщиками и покупателями. Считаю, что мы должны приносить пользу стране и региону, поэтому молчать о своей продукции не стоит. Нужно везде о себе рассказывать. Нашему заводу исполнилось 75 лет, но про нас мало кто знает даже в родном городе", - считает Михаил Шабалин.

Ирина Шемякина