  • 31 октября 202231.10.2022понедельник
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область примет 15 детей-сирот из Луганской народной республики

Общество, 13:21 31 октября 2022

правительство Луганской народной республики

Пятнадцать детей передадут под опеку в семьи Тюменской области, сообщает правительство Луганской народной республики.

"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в российские семьи устраиваются под опеку 92 ребенка-сироты из Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.

24 ребенка уже передали под опеку семьям из Новосибирской области, 31 октября в этот же регион отправятся еще 23 сироты. 20 ребят передадут под опеку в новые семьи из Ленинградской области, 15 – из Тюменской и еще 10 – из Волгоградской.

"Уполномоченный договорилась с главами этих регионов об их личном патронаже над этими семьями и оказании им необходимой поддержки", - отметили в правительстве Луганской народной республики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети-сироты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 31.10.2022В Тюмени в День народного единства пройдет концерт "Мы вместе"
14:39 31.10.2022Врачи скорой помогли 19-летней тюменке с осколком стекла в глазу
14:28 31.10.2022Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Тюмени
14:06 31.10.2022Жители Тюменской области присоединились к флешмобу в соцсетях в национальных костюмах