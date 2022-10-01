Тюменская область примет 15 детей-сирот из Луганской народной республики

правительство Луганской народной республики правительство Луганской народной республики

Пятнадцать детей передадут под опеку в семьи Тюменской области, сообщает правительство Луганской народной республики.

"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в российские семьи устраиваются под опеку 92 ребенка-сироты из Луганской народной республики", - отмечается в сообщении.

24 ребенка уже передали под опеку семьям из Новосибирской области, 31 октября в этот же регион отправятся еще 23 сироты. 20 ребят передадут под опеку в новые семьи из Ленинградской области, 15 – из Тюменской и еще 10 – из Волгоградской.

"Уполномоченный договорилась с главами этих регионов об их личном патронаже над этими семьями и оказании им необходимой поддержки", - отметили в правительстве Луганской народной республики.