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Инспекторы задержали пятерых подростков, которые ездили на машине ночью по трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 14:17 31 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летний тюменец управлял ВАЗ-21063 на трассе Тюмень - Омск ночью 31 октября. Его и еще четверых приятелей задержали сотрудники ГИБДД на 3-ем км подъездной дороги к п. Андреевский.

Они сообщил, что ездили к девушкам в Андреевский. На место вызвали папу водителя. Машину отправили на спецстоянку. Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетним подростком направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

"Родителям нельзя самоустраняться от воспитания детей. В этом случае пять семей не знали, где находятся их подростки ночью, чем они занимаются, какой опасности себя подвергают", - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , подростки

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