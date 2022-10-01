Инспекторы задержали пятерых подростков, которые ездили на машине ночью по трассе Тюмень - Омск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летний тюменец управлял ВАЗ-21063 на трассе Тюмень - Омск ночью 31 октября. Его и еще четверых приятелей задержали сотрудники ГИБДД на 3-ем км подъездной дороги к п. Андреевский.

Они сообщил, что ездили к девушкам в Андреевский. На место вызвали папу водителя. Машину отправили на спецстоянку. Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетним подростком направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

"Родителям нельзя самоустраняться от воспитания детей. В этом случае пять семей не знали, где находятся их подростки ночью, чем они занимаются, какой опасности себя подвергают", - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.