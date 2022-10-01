Стелу "Город трудовой доблести" открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Знаковым для всей Тюменской области событием назвал глава региона Александр Моор открытие в Тюмени стелы "Город трудовой доблести", состоявшееся 31 октября. Мемориал с пилонами установлен в сквере Николая Машарова на пересечении улиц Республики и Профсоюзной.

"Это высокая оценка трудового подвига и самоотверженности наших земляков. Осенью 1941 на тюменскую землю, в глубокий тыл, были эвакуированы 22 предприятия, и в первые месяцы 1942 большинство из них уже выпускали продукцию", - сказал глава региона.

Участие в открытии приняли ветераны тюменских предприятий, представители областной и городской администрации, депутаты, юнармейцы и волонтеры.

Стела высотой 1945 см снабжена подсветкой от снования до вершины, с одной ее стороны изображен герб Тюмени, на обратной – указ президента о присвоении городу почетного звания. Пилоны, образующие входную группу мемориала, украшены по мотивам газетных статей, выходивших в Тюмени в годы войны, подлинными газетными и архивными фотоснимками.

В день открытия в основание стелы помещена капсула времени – послание для будущего поколения. Откроют ее в год 100-летия Победы – в 2045 году. Отметим, Тюмень – единственный из российских городов, носящих звание "Город трудовой доблести", где в память об этом была заложена капсула времени.

По словам одного из авторов проекта, московского скульптора Дениса Стритовича, мемориал абсолютно современный для восприятия, но при этом основан на исторической графике и материале, благодаря чему близок любому зрителю.

"Наша миссия в том, чтобы вклад тюменцев в победу навсегда был вписан в летопись нашего города и нашей страны, - считает глава Тюмени Руслан Кухарук. – Установленная сегодня стела это не только труд архитекторов и дизайнеров – была проведена большая подготовительная работа по смысловому содержанию мемориала".

Добавим, дата открытия мемориала выбрана неслучайно. 31 октября 1941 года Тюменская судоверфь и эвакуированные предприятия НКСП были объединены в "Тюменский судостроительный завод".

Осенью 1941 года в Тюмень прибыло оборудование и специалисты почти 30 заводов и фабрик, эвакуированных из европейской части страны. После их объединения на базе местных производств открыты более 20 предприятий, в кратчайшие сроки налажен выпуск необходимой фронту продукции.

Из Тюмени на фронт шли торпедные катера, минометы, аккумуляторы, мотоциклы, электрооборудование для танков и боеприпасы. В развернутых в Тюмени госпиталях врачи за годы войны вылечили более 70 тыс. раненных красноармейцев.

"Нашему городу 436 лет, многие поколения жили здесь, и у каждого была своя история, были свои подвиги. Но то, что испытали тюменцы в годы Великой отечественной войны и какой вклад они внесли в Победу – это особенная страница нашей истории", - уверен председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Торжественное мероприятие завершилось минутой молчания в память о подвиге людей, приближавших победу на фронте и в тылу. После оружейного залпа гости мероприятия возложили к основанию открытого мемориала цветы.

Напомним, что почетное звание "Город трудовой доблести" указом президента страны было присвоено Тюмени 20 мая 2021 года. Концепцию и место установки стелы горожане выбирали в сентябре 2021 года.

Николай Ступников