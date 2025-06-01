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В тюменском сквере Школьный развернется фестиваль "Баурсак"

Общество, 17:04 01 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль "Баурсак" состоится в рамках фестиваля "ЭтноЛето" в сквере Школьный в Тюмени 7 июня. Начало — в 16 часов.

Горожан ожидают выступления казахских и киргизских творческих коллективов, которые исполнят современные и народные песни. Можно будет насладиться красивыми хореографическими постановками и услышать звуки народных инструментов. Будет и главное блюдо.

На фестивале гости смогут попробовать разные варианты баурсака, приготовленные опытными хозяйками.

На мастер-классе предложат изготовить тюркский головной убор "калпак". Можно будет переодеться в национальные костюмы и сфотографироваться, посетить интерактивные игровые площадки с увлекательными национальными играми "Асык", "Тенге алу" ("Взять монету").

Самых активных участников ждут призы.

Возрастное ограничение: 0+.

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# выступление , фестиваль

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