В тюменском сквере Школьный развернется фестиваль "Баурсак"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Фестиваль "Баурсак" состоится в рамках фестиваля "ЭтноЛето" в сквере Школьный в Тюмени 7 июня. Начало — в 16 часов.

Горожан ожидают выступления казахских и киргизских творческих коллективов, которые исполнят современные и народные песни. Можно будет насладиться красивыми хореографическими постановками и услышать звуки народных инструментов. Будет и главное блюдо.

На фестивале гости смогут попробовать разные варианты баурсака, приготовленные опытными хозяйками.

На мастер-классе предложат изготовить тюркский головной убор "калпак". Можно будет переодеться в национальные костюмы и сфотографироваться, посетить интерактивные игровые площадки с увлекательными национальными играми "Асык", "Тенге алу" ("Взять монету").

Самых активных участников ждут призы.

Возрастное ограничение: 0+.