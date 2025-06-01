В тюменском сквере Школьный развернется фестиваль "Баурсак"
Фестиваль "Баурсак" состоится в рамках фестиваля "ЭтноЛето" в сквере Школьный в Тюмени 7 июня. Начало — в 16 часов.
Горожан ожидают выступления казахских и киргизских творческих коллективов, которые исполнят современные и народные песни. Можно будет насладиться красивыми хореографическими постановками и услышать звуки народных инструментов. Будет и главное блюдо.
На фестивале гости смогут попробовать разные варианты баурсака, приготовленные опытными хозяйками.
На мастер-классе предложат изготовить тюркский головной убор "калпак". Можно будет переодеться в национальные костюмы и сфотографироваться, посетить интерактивные игровые площадки с увлекательными национальными играми "Асык", "Тенге алу" ("Взять монету").
Самых активных участников ждут призы.
Возрастное ограничение: 0+.