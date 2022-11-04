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Где узнать о народах Тобольска разных эпох, расскажут музейщики

Общество, 09:53 04 ноября 2022

группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Где узнать, какие народы жили на территории Тобольска в разные времена, расскажут информационные карточки от местного мультицентра "Моя территория" ко Дню народного единства. Гайд по тобольским музеям подготовит заведующая Губернского музея Елена Михайленко.

"Такими карточками мы привлечем внимание молодежи и к теме посещения музеев, и к истории родного края", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Екатерина Лезнева.

С информационными карточками можно будет познакомиться в сообществе мультицентра ВКонтакте.

Одной из площадок празднования Дня народного единства в Тобольске 4 ноября станет Базарная площадь. Там выступят артисты Центра искусств и культуры Тобольска, ведущие расскажут зрителям про смысл праздника и его особенности, начало программы в 13 часов.

Днем ранее, 3 ноября в городе состоялся праздничный концерт в Доме народного творчества (ул. Семакова, 14), где выступили местные ансамбли и тобольская поэтесса Нина Староненко.

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# День народного единства , Тобольск

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