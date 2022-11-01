Больше половины молодежи Тюменской области пользуется "Пушкинской картой"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Пушкинской картой" пользуются 59,5 % молодежи Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Реализацию программы обсудили на методическом совещании в рамках проекта "Музейные маршруты России". Статистику представил директор по продвижению портала PRO.Культура.РФ Александр Минаев.

Среди предлагаемых мероприятий в регионе половина — музейные, на выставки продана 7-я часть всех билетов. Это 137 тыс. посещений.

В Топ-10 по Уральскому федеральному округу на первую неделю октября Тюменское музейно-просветительское объединение занимает первое место.

Условия получения и использования "Пушкинской карты" — здесь.