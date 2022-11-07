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Юрий Медяник выступит солистом и дирижером в программе "В ритме танго"

Общество, 08:29 07 ноября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Художественный руководитель ТФО Юрий Медяник выступит солистом и дирижером в программе "В ритме танго". Концерт абонементного цикла "Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром" пройдет в филармонии 18 ноября, начало в 21 час, сообщает региональный департамент культуры.

Особенность концерта заключается в том, что слушатели откроют для себя танго во всем его многообразии и, следуя программе, смогут представить историю становления и стремительного развития этого жанра.

"Танго зародилось в конце XIX века и взорвало устоявшийся взгляд на мир. Оно поражает парадоксальным сочетанием чувственной экспрессии и изысканности. Музыку танго любят как поклонники классической, так и легкой музыки. А для музыкантов исполнять танго – всегда удовольствие: это праздник, это нежность и накал страстей, это погружение в собственные переживания и эмоциональный взаимообмен с публикой", - прокомментировали организаторы.

Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , танго , Юрий Медяник

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