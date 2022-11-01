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В Тюмени парковки в период празднования Дня народного единства сделают бесплатными

Общество, 16:29 01 ноября 2022

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменские парковки, включая многоуровневую на набережной, будут работать бесплатно в период празднования Дня народного единства, с 4 по 6 ноября.

Граждане смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, сообщает администрация города.

Парковки расположены в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта напоминает: чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов, необходимо парковаться без нарушений.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.

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# День народного единства , парковка

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