Тюменские отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства, сообщает служба.

3 ноября, в четверг, почтовые отделения Тюменской области закроются на час раньше. 4 ноября - выходной день, 5 ноября отделения Почты России будут принимать клиентов в обычном режиме.

График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить информацию и найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.