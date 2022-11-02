Тюменские отделения Почты России изменят график работы в праздничные дни
| Фото: УФПС Тюменской области
Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с Днем народного единства, сообщает служба.
3 ноября, в четверг, почтовые отделения Тюменской области закроются на час раньше. 4 ноября - выходной день, 5 ноября отделения Почты России будут принимать клиентов в обычном режиме.
График работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить информацию и найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.