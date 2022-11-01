Ветеран Великой Отечественной войны из Упорово празднует 100-летие

Вековой юбилей отмечает 1 ноября ветеран Великой Отечественной войны из Упорово Петр Максимович Вожев.

Петр Максимович защищал Севастополь с первых дней осады. Служил командиром саперного взвода. В одном из боев получил ранение, контузию и попал в плен. В 1945 его освободили советские войска.

О своей жене, Екатерине Екимовне, вспоминает с любовью, вместе прожили 44 года, воспитали 4 детей, 7 внуков и 10 правнуков. Сейчас Петр Максимович живет с дочерью и зятем, окружен заботой и вниманием.

С праздником Петра Максимовича поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор: "Ваш личный вклад в героическую оборону Севастополя, защиту гуманных ценностей, справедливости и спасение мира от нацизма навсегда останется в истории. И сегодня Ваши подвиги, отмеченные высокими государственными наградами, вдохновляют российских бойцов. Мы гордимся, что на тюменской земле живет такой человек!"

Именное поздравление ветерану направил и президент РФ Владимир Путин.

"Знамя правды".