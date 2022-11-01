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Ледостав на реке Иртыш в Тобольском районе может начаться с 1 ноября

Общество, 16:50 01 ноября 2022

Тобольский муниципальный район | Фото: Тобольский муниципальный район

Ледостав на реке Иртыш в Тобольском районе и Тобольске может начаться с 1 ноября. По прогнозам специалистов, появление плавучего льда начнется 9 ноября, сообщает центр управления МЧС.

Специалисты просят не выходить на тонкий лед, так как это опасно для жизни и здоровья. Если вы увидели человека на неокрепшем льду, сообщите в ЕДДС по номеру тел.: 112.

Напомним, в Тобольском районе начнется намораживание ледовых переправ после того, как лед на реках достигнет толщины в 20 см.

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# ледостав , река Иртыш , Тобольск , Тобольский район

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