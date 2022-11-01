Тюменцы могут получить информацию об осеннем призыве по телефону 122 и на портале "Объясняем.рф"

| Фото: группа "Добровольческий центр | Ялуторовск" ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческий центр | Ялуторовск" ВКонтакте

На горячей линии 122 и ресурсах "Объясняем.рф" можно получить информацию о проведении осеннего призыва, который стартовал 1 ноября. Ответы на поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки.

Об этом заявил во время совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет правительство России в своем Telegram-канале.

"Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена. Информация по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах “Объясняем.рф”", – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю количество звонков по вопросам частичной мобилизации на горячую линию 122 снизилось на 10%. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тыс. обращений. Недозвонов практически нет, все регионы укладываются в нормативы.

За этот же период на портал госуслуг поступило около 2 тыс. обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации. Всего за время работы сервиса их подано более 22 тыс. Уровень отработки субъектами составляет 96%.

"Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о котором накануне сообщил президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению", – добавил вице-премьер.