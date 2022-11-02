В Тюменской области проверят колодцы на законность размещения линий связи

| Фото: пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях | Фото: пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

125 колодцев кабельной канализаций и три кабельных шахты проверит на законность размещения линий связи "Ростелеком". Инвентаризация в телекоммуникационных колодцах и кабельных шахтах пройдет в Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске, сообщает пресс-служба компании.

"Это необходимо для повышения надежности и безопасности размещаемых линий. После проведения работ пользователи с большей гарантией смогут получать качественные телекоммуникационные услуги", - рассказал вице-президент "Ростелекома" на Урале Иван Пичугин.

Инвентаризация также проходит в крупных городах Пермского края и регионов УрФО. Связисты проверили же 57% колодцев кабельной канализации от планируемого количества.

Компания осуществляет подобную деятельность на законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Тюменской области, будут уведомлены заблаговременно.