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За вылов краснокнижного осетра в Тобольске осудят браконьера

Происшествия, 13:19 02 ноября 2022

пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте

За незаконный вылов краснокнижного осетра в Тобольске будут судить 61-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте.

15 сентября сотрудники полиции задержали браконьера в речном порту Тобольска, в его лодке правоохранители нашли донную сеть и одну особь сибирского осетра.

Рыба была изъята и выпущена в реку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, от действий злоумышленника составил более 480 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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# сибирский осетр , суд

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