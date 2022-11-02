За вылов краснокнижного осетра в Тобольске осудят браконьера

| Фото: пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте

За незаконный вылов краснокнижного осетра в Тобольске будут судить 61-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте.

15 сентября сотрудники полиции задержали браконьера в речном порту Тобольска, в его лодке правоохранители нашли донную сеть и одну особь сибирского осетра.

Рыба была изъята и выпущена в реку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, от действий злоумышленника составил более 480 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.