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400 детей из Новосибирской, Тюменской областей и Югры участвуют в фестивале-конкурс хоровых коллективов

Общество, 18:11 02 ноября 2022

группа "Тобольская митрополия" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольская митрополия" во ВКонтакте

400 детей из Новосибирской, Тюменской областей и Югры принимают участие в XXVI фестивале-конкурсе хоровых коллективов "Духовная песнь Православной Сибири", который проходит в Тобольске до 4 ноября. Мероприятие посвящено 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщает Тобольская митрополия.

Все светские и духовные коллективы примут участие в конкурсных прослушиваниях, праздничном Богослужении в Софийско-Успенском соборе и заключительном гала-концерте.

Фестиваль хоровых коллективов проходит по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской Духовной семинарии. Трансляции прослушиваний можно посмотреть в группе "Духовная песнь Православной Сибири" во ВКонтакте.

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# дети , конкурс , Тобольская митрополия

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