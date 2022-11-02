Выставку рисунков детей из Краснодона откроют в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставку с названием "Светлое будущее Донбасса глазами детей" планируют организовать активисты регионального отделения "Молодой Гвардии" в Тюмени. Материалом для выставки станут рисунки детей из Краснодона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как пояснил руководитель второго волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов, сейчас добровольцы занимаются культурно-творческим просвещением молодежи Краснодонского района. Один из блоков работы — проведение мастер-класса на базе краснодонской школы искусств.