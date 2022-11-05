Дети из средней Азии поиграли на балалайке, разучили частушки и поиграли в русские народные игры

| Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

Более 50 детей в возрасте от 6 до 14 лет из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана посетили Центр русской культуры в рамках программы "Говорю по-русски".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор автономной некоммерческой организацией дополнительного образования Детский социальный центр "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Данная программа реализуется нашим центром при поддержки правительства Тюменской области. В рамках программы дети из средней Азии на протяжении года обучаются русскому языку и погружаются в русскую народную культуру", - добавила она.

В Центре русской культуры ребят ждала интерактивная экскурсия по русской горнице, знакомство с тем, что было неотъемлемой частью жизни селян и горожан: утюг, люлька, веретено, прялка и другие предметы русского быта. Участники экскурсии разучивали частушки, познакомились с русскими национальными музыкальными инструментами: деревянными ложками, трещетками, балалайками, попробовали поиграть на них и насладиться их звучанием.

Ребята приняли участие в народных играх, в которые играли наши бабушки и дедушки в старину: хороводная игра "Шла коза по лесу", танцевальная игра "Найди пару" и другие.

По словам художественного руководителя МАУК Центр русской культуры Екатерины Муслахутдиновой приобщение детей к русскому и уральскому фольклору, знакомство с традициями и праздниками русского народа, могут дать положительные результаты.

"Это поможет детям мигрантам стать полноправными членами не только детского коллектива, но и российского общества в целом", - подчеркнула она.

Ирина Шемякина