  • 3 ноября 20223.11.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Виртуальный концерт по произведению Алексея Толстого увидят тюменцы

Общество, 13:52 03 ноября 2022

группа " Современник Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа " Современник Тюмень" ВКонтакте

Трансляция литературно-музыкальной композиции по произведению Алексея Толстого пройдет в виртуальном концертном зале центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 5 ноября в 16 часов.

"Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме" представят актер театра и кино Григорий Сиятвинда и академический симфонический оркестр Московской филармонии. Возрастное ограничение: 12+.

Виртуальный концертный зал ЦКИТ "Современник" оснащен современным мультимедийным оборудованием. Зрители могут посмотреть трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России, в высоком качестве. Все показы — бесплатные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# виртуальный зал , концерты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 03.11.2022Антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ проходит в Тюмени
14:14 03.11.2022Искусству составления генеалогического древа научат в "Конторе пароходства"
13:52 03.11.2022Виртуальный концерт по произведению Алексея Толстого увидят тюменцы
13:41 03.11.2022Северный шаман погадает на оленьих рогах в "Ночь искусств" в Тюмени