Виртуальный концерт по произведению Алексея Толстого увидят тюменцы

| Фото: группа " Современник Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа " Современник Тюмень" ВКонтакте

Трансляция литературно-музыкальной композиции по произведению Алексея Толстого пройдет в виртуальном концертном зале центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 5 ноября в 16 часов.

"Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме" представят актер театра и кино Григорий Сиятвинда и академический симфонический оркестр Московской филармонии. Возрастное ограничение: 12+.

Виртуальный концертный зал ЦКИТ "Современник" оснащен современным мультимедийным оборудованием. Зрители могут посмотреть трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России, в высоком качестве. Все показы — бесплатные.