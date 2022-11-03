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В Увате для перевозки людей через Иртыш подготовили судно на воздушной подушке

Общество, 18:31 03 ноября 2022

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

До 20 пассажиров одновременно будет перевозить зимой судно на воздушной подушке по Иртышу в Уватском районе. К ледоставу у "Вихря" заменили сегменты нижней части, провели обслуживание двигателей. Также судно проверено в Российском речном регистре и получило соответствующие документы, сообщает администрация Уватского района.

Специальное обучение и аттестацию прошли два капитана – они имеют разрешение на управление транспортного средства и перевозку пассажиров.

"Первый рейс стартует в 6 часов 10 минут. На переезд с одного берега на другой с учетом посадки и высадки пассажиров уходит 5-7 минут", – рассказал капитан-механик Максим Алешкевич.

Расписание будет размещено на сайте администрации района.

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# перевозка пассажиров , река Иртыш , Уватский район

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