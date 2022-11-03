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В Тюмени и Тобольском районе назначили руководителей территориальных избиркомов

Общество, 18:55 03 ноября 2022

Председателей и членов территориальных избирательных комиссий выбрали в Тюмени и Тобольском районе. Решения приняты на очередном заседании избиркома Тюменской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель облизбиркома Игорь Халин, в Восточном административном округе сформирована территориальная избирательная комиссия №29, в ее состав вошли 14 человек, председателем стала Татьяна Гиблер.

Также от должности освободили члена территориальной избирательной комиссии Тобольского района № 17 Максима Александрова на основании его личного заявления.

"Новым членом ТИК с правом решающего голоса назначили Рамзию Хабибуллину. Председателем ТИК Тобольского района № 17 стала Виктория Малыгина", - сообщил Игорь Халин.

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# Игорь Халин , избирательная комиссия

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