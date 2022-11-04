Тюменцев предупреждают о мокром снеге и гололеде 5 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег и гололед ожидаются на юге Тюменской области 5 ноября, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Неблагоприятные погодные явления, связанные с прохождением циклона, возможны, в том числе, и в Тюмени.

Синоптики предупреждают об отложении мокрого снега на проводах и деревьях. Тюменцам рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Не следует оставлять без присмотра на улице детей и пожилых людей.

Водителей призывают при неблагоприятной погоде снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений. При ухудшении видимости необходимо рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

При возникновении происшествий – звонить по телефону: 112 или 101.