Концерт "Мы вместе" прошел с аншлагом в тюменской филармонии в День народного единства

| Фото: Координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области | Фото: Координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области

Полный зал гостей собрал концертный зал тюменской филармонии в День народного единства 4 ноября. Несколько первых рядов заняли мобилизованные жители региона.

Тюменцев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что праздник стал днем солидарности и ответственности за судьбу России.

"В современной ситуации все еще лучше поняли значение этого праздника, первопричины и последствия событий прошлого. Единство, неравнодушие и сопричастность позволят преодолеть все трудности, сохранить суверенитет и могущество России", - подчеркнул глава региона.

Он пожелал твердо идти вперед и каждый день проживать с пользой на благо Отечества.

После со сцены прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении творческих коллективов, ему стоя подпевал весь зал. Лица людей были серьезными и торжественными, а слова казались особенно значимыми и важными.

Программу продолжил праздничный концерт с участием национальных творческих коллективов, военно-художественных ансамблей.

Вместе с сестрой, племянником и дочкой на праздник пришла представитель автономии российских немцев Тюменской области Наталья Рамих, потому что в семье принято приобщать детей к культуре страны, а особенно к такому важному событию.

Ее племянник Сергей Дубин считает День народного единства семейным праздником, знает традиции разных народов и гимн России. Он считает, что самое главное – это жить дружно и уважать друг друга.

Председатель координационного совета национальных общественных объединений Евгений Воробьев отметил, что День народного единства воодушевляет людей, а единство наступает, потому что празднует его вся страна.

"Мы люди разных национальностей, но все мы россияне, живем в России любим свою страну. Этот праздник широко и масштабно начали отмечать не так давно, но истоки его идут из глубокой древности. Уверен, что через наши традиции мы вместе переживем трудности и победим врага", - подчеркнул Воробъев.

Профессиональным праздником для руководителей национальных объединений считает День народного единства председатель федеральной национальной культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

"Наша великая Россия многогранна, сочетает в себе много культур и традиций. Поздравляю жителей и гостей Тюменской области, где проживают в мире, дружбе и согласии более 150 национальностей. Праздник без преувеличений стал поистине народным и любимым", - подытожил Есенгалий Ибраев.

На концерте звучали народные песни, выступали представители национальностей. Все были разные, но всех объединяло одно – любовь к Родине. И аплодисменты артистам были такими же дружными, как и сам народ в суровом, но гостеприимном сибирском крае – Тюменской области.

Инна Кондрашкина