Из-за смертельного ДТП на трассе Курган-Тюмень организовано реверсивное движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека погибли при столкновении автомобиля Daewoo и грузовика Hino на 162-м км автодороги Курган-Тюмень 5 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте трагедии работают руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер и сотрудники ГИБДД. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются.