Из-за смертельного ДТП на трассе Курган-Тюмень организовано реверсивное движение
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Три человека погибли при столкновении автомобиля Daewoo и грузовика Hino на 162-м км автодороги Курган-Тюмень 5 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На месте трагедии работают руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер и сотрудники ГИБДД. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме.
Обстоятельства ДТП выясняются.