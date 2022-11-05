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Из-за смертельного ДТП на трассе Курган-Тюмень организовано реверсивное движение

Происшествия, 10:44 05 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека погибли при столкновении автомобиля Daewoo и грузовика Hino на 162-м км автодороги Курган-Тюмень 5 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте трагедии работают руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер и сотрудники ГИБДД. Движение на трассе частично ограничено, автоинспекторы организовали его в реверсивном режиме.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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