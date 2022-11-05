Более 500 единиц техники вышли на уборку снега с улиц Тюмени

| Фото: Руслан Кухарук в Telegram | Фото: Руслан Кухарук в Telegram

Более 10 мм осадков выпало в Тюмени за прошедшие сутки, на борьбу со снегом выведена вся необходимая уборочная техника, дорожные службы работают круглосуточно.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук, улицы обработали противогололедными материалами еще до начала снегопада.

В первую очередь обрабатываются самые сложные участки дорожной сети – путепроводы, остановочные карманы и перекрестки.

Так как первый снег быстро таял, то на ряде участков требовалась откачка воды. Всего на уборку дорожной сети за сутки было выведено более 500 единиц техники и 700 рабочих.

В настоящее время проводится патрульное прометание и расчистка улиц, перекрестков и остановочных комплексов. Управляющим компаниям поручено следить за состоянием дворовых территорий.