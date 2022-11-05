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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

У 112 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

Общество, 13:11 05 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за стуки коронавирус подтвердился у 112 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб 5 ноября. Выздоровели в регионе 228 пациентов.

В России за сутки отмечено 5 тыс. 617 случаев заболевания. В Москве отмечено 623 случая, в Санкт-Петербурге 388, в Свердловской области - 393.

В России выписаны в связи с выздоровлением 7 тыс. 819 человек, подтверждено 67 летальных исходов.

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