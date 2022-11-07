Тюменская сборная по дзюдо завоевала бронзу чемпионата России

Три бронзы в личных соревнованиях и бронзу командного турнира завоевали тюменские спортсмены на чемпионате России по дзюдо, который завершился в Екатеринбурге.

Главные старты страны собрали 524 сильнейших спортсменов из 59 субъектов.

Бронзовыми призерами стали представители ЦОП "Тюмень-дзюдо" Алим Балкаров (- 66 кг), Буян-Херел Санаа (- 73 кг) и Джавад Гусейнов (+100 кг).

Заключительный день порадовал болельщиков самым зрелищным видом – командными состязаниями "стенка на стенку" среди смешанных команд, где борьба развернулась в 14 весовых категориях. Здесь тюменские дзюдоисты также завоевали бронзу.

Как отмечает пресс-служба "Тюмень-дзюдо", по сумме личных результатов тюменские мужчины среди всех субъектов РФ заняли 3 место, а женщины – 7 место. Среди федеральных округов спортсменки Урала одержали победу, а спортсмены стали вторыми, что принесло уральским атлетам первое общекомандное место.

"Несмотря на то, что не удалось завоевать золото, выступление тюменцев считаю хорошим. Особенно, порадовали дебютанты чемпионата Джавад Гусейнов и Буян-Херел Санаа, которым с первого раза удалось встать на пьедестал с бронзовыми наградами. У Алима Балкарова были все шансы защитить чемпионский титул, но он уступил в очень тяжелой встрече за выход в финал. В схватке за бронзу он уверенно двумя бросками завершил поединок в свою пользу. Хотелось бы отметить Леонида Хромина, который также неплохо проявил себя и стал седьмым. Команда выступила ровно, это доказывает третье место у мужчин среди субъектов", - прокомментировал старший тренер "ЦОП "Тюмень-дзюдо", главный тренер уральской команды Иван Воробьев.

По итогам чемпионата сформируют новую национальную сборную.